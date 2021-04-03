Возле школы в Сыктывкаре появится памятник жертвам чернобыльской катастрофы

В Сыктывкаре установят памятник пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

В 2021 году исполняется 35 лет с момента страшной трагедии в Чернобыле. 26 апреля 1986 года на атомной электростанции случилась авария, которая единомоментно унесла десятки жизней и сотни - во время ликвидации ее последствий. Эта техногенная катастрофа считается одной из самых крупных во всем мире.

2 апреля в администрации города прошло совещание по подготовке мероприятий, посвященных 35-ой годовщине ликвидации катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле. 26 апреля пройдет возложение цветов к мемориальному знаку в честь памяти пострадавших от катастрофы на ЧАЭС у школы №1. В этот же день вечером запланированы встречи с участниками ликвидации аварии в Чернобыле с вручением юбилейных медалей, тематической выставкой и концертной программой в концертном зале «Сыктывкар» и в Эжвинском районе. Также пройдут тематические мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры.

- На сегодня в Сыктывкаре поживают 183 человека из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 51 – в Эжве, - отметила замруководителя администрации Елена Семейкина. - Наш долг донести для подрастающего поколения и напомнить всем о подвиге тех, кто не жалея здоровья и жизни, откликнулся на призыв оказать посильную помощь и отправился в эпицентр катастрофы, внеся тем самым свой посильный вклад в ликвидацию аварии. Многие из вернувшихся из Чернобыля домой в Коми связали свою жизнь с делом спасения и пополнили ряды служб ГО и ЧС, лесоохраны, медицины катастроф, занялись научной деятельностью в этом направлении. Учитывая значимость даты, в честь ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий в этом году мы реализуем проект установки памятника на месте мемориального знака.

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