Чем полезен смех и как развить в себе чувство юмора? «Авторская колонка» с сыктывкарским психологом Артемом Краевским

Накануне весь мир праздновал День смеха. Кто-то отправлял знакомым фейковые сообщения, кто-то рассказывал окружающим о белой спине, а кто-то просто травил анекдоты. Сегодня же все шутки забыты. И зря! Как оказалось, смех очень полезен для здоровья. В том числе психологического.

Сегодня в нашей рубрике «Авторская колонка» мы пообщались с психологом Артемом Краевским. Он рассказал о том, почему так важно смеяться, и что делать, чтобы развить свое чувство юмора.

Вы, наверное, сейчас удивитесь, но о пользе смеха медики начали говорить очень-очень давно.

- О функции юмора в жизни человека и его благотворном влиянии на душу и тело упоминали еще врачи древности. Например, Гиппократ, Геродик, Гален. Демокрит говорил: «Высшее благо состоит в покое и веселии души». А во времена эпохи Возрождения даже появились научные труды на эту тему. Так, врач Жубер опубликовал две книги - «Трактат о смехе» и «Моральные причины смеха», - рассказывает Артем Краевский.

Артем Краевский

Как оказалось, у психологии особое отношение к юмору.

- В психологии юмор понимается не как что-то комическое, а как значительно более сложное понятие. В юморе смех сочетается с симпатией к тому, на что он направляется. Одновременно с этим, юмор предполагает в одном явлении или лице отрицательные или положительные качества. Говоря иначе, юмор - это некое «принятие мира» со всеми его слабостями и недостатками, которых в реальной действительности не лишено даже самое лучшее. Всем тем ценным, что за этими недостатками и слабостями скрывается.

Юмор способствует оптимизации эмоционального состояния человека, и действует как отстранение от сложившейся ситуации. Это позволяет посмотреть на нее с объективной стороны. Человек с развитым чувством юмора и относится к жизни иначе. При любой ситуации у него есть возможность посмотреть на нее с другой стороны и найти в ней не только что-то комичное, но и выход из сложившегося положения. Например, юмор позволяет выходить из конфликтных ситуаций, помогает разряжать обстановку и оставлять о себе хорошее впечатление, отмечает эксперт.

Иногда с помощью юмора близкие люди могут обсудить какую-либо деликатную тему, в которой они имеют абсолютно разное мнение. Приятное чувство радости, вызванное восприятием игрового несоответствия, а также смех способствуют примирению и получению удовольствия от близких отношений, несмотря на различия в точках зрения.

Также юмор способен помочь в решении конфликтной ситуации.

- Правильно примененные юмористические высказывания, являются наиболее подходящим средством общения в ситуациях, чреватых конфликтом. Спорящие люди, серьезно обсуждая различия во мнениях, могут непроизвольно ужесточать свои позиции и тем самым отрезать пути к компромиссу. Шуточный комментарий одного из спорящих может ослабить конфликт, не умаляя достоинства каждого из них.

Однако у юмора есть и обратная сторона. С помощью юмора можно обидеть, унизить и оскорбить человека. Такая агрессивная форма юмора служит средством навязывания и поддержания групповых норм, вытеснения нежелательных лиц из группы, укрепления власти лидера и углубления статусных различий, пояснил психолог.

Упражнение, которое поможет развить в себе чувство юмора

- Хочу предложить небольшую практику по разделению с этими мыслями с помощью юмора. Упражнение называется «Глупые голоса». Вспомните последние мысли, которые могут вас зацепить и слиться с вами. Про себя напевайте эту мысль на мотив «С днем рожденья тебя…». А теперь измените мелодию на мотив «Имперского марша». Подумайте теперь эту мысль голосом спортивного комментатора/Леонида Володарского/персонажа вашего любимого мультфильма и так далее. Что произошло? Вы сначала вспомнили те мысли, которые болезненны для вас, которые касаются лично вас и вашей жизни, это могут оценки в вашу сторону, ярлыка, воспоминания и так далее. Начиная относится к этой мысли с юмором, вы как бы разделяетесь с ней: одно дело думать про себя, что я плохой человек и убеждаться в этом, а другое, замечать эту мысль но не относить ее к самому себе. И в этом нам помогает юмор, в том числе.

Это упражнение еще и отличная тренировка своего чувства юмора. Начав его практиковать, мы будет развивать свою способность к иронии, что позволит нам в дальнейшем не реагировать на все мысли, ситуации с полным погружением в эту проблему.

Юмор играет особую роль в жизни каждого человека. Смеясь мы избавляемся от стресса, что в свою очередь благотворно сказывается на нашем здоровье; устанавливаем и закрепляем социальные связи, получаем признание среди нашего окружения; защищаемся в определенных ситуациях и помогаем себе, с помощью юмора, пережить сложные мгновения, посоветовал Артем Краевский.