Ответьте на 10 вопросов и проверьте себя
Тест для сыктывкарцев: чему вас научил год пандемии коронавируса?02 апреля 2021
Pixabay.com
Первый год пандемии остался позади. Мы уходили на самоизоляцию, лишались возможности ходить в кафе, получали льготы, делали прививки и увидели множество мифов и новых исследований о Covid-19.
Что из этого правда? Насколько хорошо вы ориентируетесь в новых правилах, которые диктует нам ситуация? Портал PG11.ru предлагает вам пройти новый увлекательный тест.
Внимание! Для корректного отображения теста отключите блокировщик рекламы.
Комментарии 0