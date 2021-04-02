Первый год пандемии остался позади. Мы уходили на самоизоляцию, лишались возможности ходить в кафе, получали льготы, делали прививки и увидели множество мифов и новых исследований о Covid-19.

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