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Сыктывкар в деталях: история здания земской больницы

Сыктывкар в деталях: история здания земской больницы

02 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
cultmap.nbrkomi.ru / Здание Центра медицины катастроф в настоящее время
Продолжаем рассказывать о знаковых зданиях нашего города

Это невероятной красоты здание по-прежнему привлекает к себе внимание даже не смотря на свой возраст. Люди часто прогуливаются мимо, делают фото и выкладывают снимки в соцсети. Однако немногие знакомы с более чем столетней историей этого строения.

Сегодня портал PG11.ru расскажет вам о здании центра медицины катастроф, которое большинство сыктывкарцев знают как бывший роддом.

Строительство дома №11 по улице Бабушкина началось в 1908 году и продлилось вплоть до 1916 года. Правда, изначально оно выглядело несколько иначе и имело всего один этаж.

Здание в начале 20 века

Сразу после окончания строительства, осенью того же 1916 года, в одном из самых красивых зданий Усть-Сысольска обосновалась земская больница. Медучреждение проработало 6 лет, прежде чем произошла небольшая реорганизация. 5 января 1922 года совет коллегии Облздрава принял решение открыть на базе здания областную больницу.

Несколько лет больница, вмещавшая в себе четыре отделения и 40 коек, принимала пациентов. Однако осенью 1938 года на Бабушкина, 11 разместился городской родильный дом. Он проработал до 1998 года. А летом этого же года здание передали лечебному факультету Коми филиала Кировской государственной медицинской Академии.

Как мы уже упоминали, изначально здание было одноэтажным. Спустя почти 30 лет архитектор Ф.А.Тентюкова подготовила новый проект, согласно которому должен был появиться второй этаж. Его надстроили в 1951 году.

В наше время здание считается памятником архитектуры и взято под охрану государства.

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Сыктывкар в деталях

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