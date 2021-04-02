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«Ему тяжело, но мы справимся»: сыктывкарка продолжает бороться за жизнь сына с неизвестной болезнью

«Ему тяжело, но мы справимся»: сыктывкарка продолжает бороться за жизнь сына с неизвестной болезнью

02 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото vk.com
Мальчику становится лучше

Ранее мы писали об истории Оксаны Лукиной и ее сына Платона, который родился с паталогией развития. Однако из-за того, что ему не могли поставить точный диагноз, он не может получить лечение. Портал PG11.ru узнал, как обстоят дела у Лукиных сейчас.

Платону требовался дорогостоящий анализ на секвенирование генома, который не делают в Республике Коми. Оксане и ее сыну пришлось ехать в Москву для того, чтобы узнать, чем болен ее сын. Анализ стоил 100 000 рублей. Благодаря помощи сыктывкарцев, ей удалось собрать эту сумму.

Сейчас Платон проходит платную реабилитацию. Она помогает, мальчик уже может сидеть, правда недолго - быстро устает. 

- Ему тяжело, но он справится, - утверждает мать мальчика.

Теперь Оксане и ее сыну предстоит поехать в Москву и отправить Платона на госпитализацию. Это поможет понять, что за болезнь у мальчика и начать правильное лечение. Однако у Оксаны финансовые проблемы - она воспитывает мальчика одна и ей не хватает денег на проезд и проживание в Москве.

Если вы остались неравнодушны к этой истории и хотите помочь малышу Платону, то переведите любую сумму на карту, привязанную к номеру телефона 89125612002 Оксана Николаевна Л. О всех тратах Оксана будет сообщать на своей странице «ВКонтакте».

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