Девушка из Коми споет в шоу «Ну-ка, все вместе!»02 апреля 2021
Фото телеканала "Россия 1"
Она исполнит песню «Dont stop me now»
Финал шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия» все ближе, а борьба за голоса экспертов все напряженнее. В это воскресенье, в шестом отборочном туре на сцену вновь выйдут восемь смельчаков, которые не боятся ни ведущего Николая Баскова, ни сотни жюри во главе со строгим, но справедливым Сергеем Лазаревым. Среди них – уроженка Ухты Эка Джанелидзе, сообщает отдел внешних коммуникаций дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1».Эка исполнит песню «Dont stop me now» группы Queen. Сколько баллов она получит – решит компетентное жюри: легенды 1990-х Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, композитор Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и участники прошлых сезонов «Ну-ка, все вместе!». А приглашенной судьей и звездным экспертом в этом выпуске станет Ани Лорак.
- До трех лет я не говорила и родители думали, что я буду немой, и в итоге нараспев начала повторять фразы, так все и началось! – рассказала Эка перед выступлением.
Сможет ли Эка поднять на ноги всю сотню и выйти в финал, узнаем уже 4 апреля, в 17:45, в эфире телеканала «Россия».
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