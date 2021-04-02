В Коми продлили ограничения на культурно-массовые мероприятия

Ограничения по культурно-массовым, зрелищным и спортивным мероприятиям в Республике Коми продлили до 30 апреля 2021 года, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона, пишет ТАСС.

- В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 апреля 2021 года. Сегодня, 1 апреля, глава Республики Коми Владимир Уйба провел заседание республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам заседания внесены изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности, - говорится в сообщении.

До 30 апреля также продлен запрет на работу ночных клубов и дискотек.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями предписано по 28 апреля 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания. По 28 апреля включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

В Коми действует запрет на массовые мероприятия, заполняемость залов кинотеатров, театров и т. д. должна быть не более чем на 50%.

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