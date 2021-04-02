Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться?
Главная
Новости
В Коми продлили ограничения на культурно-массовые мероприятия

В Коми продлили ограничения на культурно-массовые мероприятия

02 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Заполняемость залов кинотеатров, театров и т. д. должна быть не более чем на 50%

Ограничения по культурно-массовым, зрелищным и спортивным мероприятиям в Республике Коми продлили до 30 апреля 2021 года, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона, пишет ТАСС.

- В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 апреля 2021 года. Сегодня, 1 апреля, глава Республики Коми Владимир Уйба провел заседание республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам заседания внесены изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности, - говорится в сообщении.

До 30 апреля также продлен запрет на работу ночных клубов и дискотек.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями предписано по 28 апреля 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания. По 28 апреля включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

В Коми действует запрет на массовые мероприятия, заполняемость залов кинотеатров, театров и т. д. должна быть не более чем на 50%.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Читайте также: Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми собака покусала ребенка за лицо Посмотреть все

Редакция рекомендует

28 марта
Тор, Один и Рагнарёк. Тест из 10 вопросов по скандинавской мифологии, на которые ответит любой фанат викингов Читать
27 марта
Финансовые лайфхаки: как быстро перевести деньги по номеру телефона Читать
27 марта
Соболь, скорпион и жук-знахарь: необычные домашние питомцы, которых можно купить в Сыктывкаре Читать
Посмотреть все
24 марта В апреле жители Коми получат квитанции с корректировкой за тепло

Новости России и мира

13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru