Цены на авиабилеты выросли: выяснилось, сколько стоит улететь из Сыктывкара в Москву

Стоимость авиабилетов в некоторые российские города, купленных в январе-марте с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных различных агрегаторов авиабилетов. «Про Город» выяснил, сколько денег придется потратить, чтобы долететь из Сыктывкара в Москву или наоборот.

На 2 апреля стоимость самых дешевых авиабилетов по маршруту Сыктывкар-Москва выглядит не слишком угрожающей:

Из Москвы в Сыктывкар можно улететь чуточку дешевле:

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

Как вы считаете, расценки останутся такими или же цены на авиабилеты все-таки взлетят? Делитесь мнениями в комментариях!