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Диетолог рассказала, чем опасен подсчет калорий

Диетолог рассказала, чем опасен подсчет калорий

02 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Организм начнет защищаться и снижать обмен веществ

Диетологи не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела, нельзя ограничивать и поступление энергии ниже уровня основного обмена, так как организм начнет защищаться и снижать обмен веществ, будет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

- Для снижения массы тела необходимо создание дефицита калорий, без него снижение массы тела происходить не будет. Однако важно понимать, что каждый день мы тратим определенное количество калорий просто на поддержание жизненно важных процессов в организме - основной обмен, а он зависит от пола, возраста, массы тела, и обычно составляет от 1000-1500 ккал у женщин до 1400-2000 ккал для мужчин. Кроме того, нужна энергия для пищеварения, работы кишечника после приема пищи - это добавляет еще около 10%, и еще не менее 20% от величины основного обмена - 200-400 ккал к базовой величине - необходимо для работы, движения, любых других видов активности, - рассказала Стародубова.

По ее словам, нельзя ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена - это наиболее распространенная ошибка, с которой врачи сталкиваются у желающих похудеть. Организм начнет защищаться и снижать обмен веществ, будет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань, в результате при малейшем нарушении питания масса тела быстро вернется к прежним цифрам или даже увеличится, да и самочувствие может ухудшиться из-за снижения мышечной ткани и адаптационных ресурсов организма.

- Сегодня диетологи, как правило, не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела. Однако мы рекомендуем создавать дефицит калорий за счет увеличения их траты - физических нагрузок, повышения физической активности. Дефицит калорий не должен быть слишком большим - такой путь дольше, но безопаснее, - добавила собеседница агентства.

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