Когда это кончится: эксперт спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что в России эпидемия коронавируса может прекратиться к августу, пишет ТАСС.

- Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу 2021 года, так как многие люди будут иметь иммунитет, - приводятся слова Малеева в сообщении, размещенном в Instagram ведомства.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией летом может снизиться до сотен или единичных случаев, учитывая сезонность вируса, эпидемический потенциал летом прекратится.

В то же время в связи с возвращением людей из отпусков к осени возможен некоторый подъем заболеваемости.

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