Автобусы в Сыктывкаре станут ходить реже: «ПроГород» публикует полное расписание

С 1 апреля в Сыктывкаре изменилось расписание четырех основных автобусов. Портал PG11.ru собрал для вас новый распорядок работы этого общественного транспорта.

Изменения произведены с учетом данных обследования пассажиропотока, которые говорят о его низком уровне в вечернее время на вышеназванных маршрутах, в том числе из-за введения ограничительных мер в 2020-2021 годах в связи с пандемией COVID-19, и направлены на снижение уровня убытков САТП №1, которое продолжит обслуживать эти рейсы, пояснили в мэрии Сыктывкара.

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