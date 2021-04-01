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В России утвердили новые правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет

В России утвердили новые правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет

01 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Принято решение учитывать при расчете нуждаемости студентов

Правительством России утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. В соответствии с указом президента, c 1 апреля 2021 года пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным.

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для сведения: в 2021 году в Республике Коми 50% прожиточного минимума на ребенка составляет 7350,5 руб., 75% прожиточного минимума на ребенка составляет – 11025,75 руб. 100% прожиточного минимума на ребенка составляет - 14701 руб.

Принято решение учитывать при расчете нуждаемости студентов. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.

Также принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей, которые получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью. То есть, она не будет включаться в состав доходов родителей. Это решение сделает доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

При назначении выплаты будут учитываться в том числе доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций.

Кроме этого, вводится «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Основаниями для отсутствия доходов могут быть:

  • уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
  • уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);
  • уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
  • уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
  • обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
  • срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации;
  • прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
  • безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
  • отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.

С учетом изменившихся правил назначения выплат обновлена и форма заявления на портале госуслуг. В заявлении содержится перечень ситуаций, которые учитываются при назначении пособий. Гражданину нужно заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Сделать это просто: достаточно поставить галочку в нужном поле заявления. Большую часть сведений о гражданине в заявлении тоже заполнять не придется, они автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале госуслуг.

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