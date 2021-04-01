В России могут подорожать чай и кофе

Ослабление рубля, «закрытие» стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции, и производители не исключают, что могут поднимать цены и в текущем году, рассказали РИА Новости эксперты и представители отрасли.

- В конце 2020 года мы вынуждены были проинформировать клиентов о повышении отпускных цен на нашу продукцию в диапазоне от 2% до 8%, в зависимости от вида продукции, - сообщила директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими» (торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin, «Жокей») Мария Драбова. Она отметила, что листовой чай в ассортименте компании подорожал сильнее из-за того, что был значительный рост цен на чайное сырье.

Одной из основных причин повышения цен в прошлом году стало ослабление рубля: все страны импорта сырья находятся в долларовой зоне, а основная часть ингредиентов и упаковочных материалов идет из европейских стран. Кроме того, рост цен на сырье стал следствием и введенных весной карантинных мер, которые обусловили задержки отгрузок и снижение общего объема производства.

Например, было прекращение поставок чая из Индии, которое приводило порой к росту цен на сырье до 30% по сравнению с докарантинными уровнями, а также острый дефицит мытой арабики - из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок ведущими экспортерами, сказала собеседница агентства.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram