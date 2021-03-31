«Он был уже мертв...»: сыктывкарка поехала за подарком парню, а через час нашла его бездыханное тело в снегу

В Сыктывкаре произошла трагедия - умер 20-летний молодой человек. Портал PG11.ru узнал у девушки погибшего подробности происшествия.

Как сообщила возлюбленная погибшего сыктывкарца Карина, она ушла из дома за подарком своему парню. Девушка сказала, что уедет всего на час. Парень обещал дождаться ее.

- Когда я приехала назад, дверь в квартиру была нараспашку. Я зашла, а дома парня уже не было, но куртка висела. Прошла на кухню, чтобы включить музыку и увидела из окна, что мой любимый лежит на снегу, - рассказала возлюбленная погибшего.

Карина пыталась оказать ему первую помощь. После она вызвала скорую, врачи приехали и начали откачивать молодого человека.

- Через некоторое время прибыла полиция, реанимация. Я подошла к врачу спросить о состоянии моего парня. Как оказалось, когда врачи приехали, он был уже мертв, - поделилась сыктывкарка.

По непроверенной информации из открытых источников стало известно, что сыктывкарец умер от токсического отравления бензиновыми газами. Как указывается в постах, после уезда девушки он достал баллончик для заправки зажигалки, направился к сараю и там упал на землю, после чего скончался.

После смерти молодого человека его друзья написали в его статусе «ВКонтакте» - «Ради кайфа».

Совсем недавно девушка погибшего собирала деньги на похороны своего возлюбленного и сообщила, что ей удалось это сделать. Сейчас она копит деньги на надгробие.



Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram