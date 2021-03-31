31 марта – последний день, когда россияне могут обратиться за президентскими выплатами на детей

ПФР завершает прием заявлений на единовременную выплату в размере 5000 рублей на детей в возрасте до 7 лет включительно*. Получить 5000 рублей могут семьи, в которых рождение ребенка будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно и которые подадут заявление не позднее этой даты.

Напомним, семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Для семей, в которых родился после 1 июля 2020 года, действует заявительный порядок предоставления выплаты. Семьи, которые ранее не обращались за данной выплатой, могут подать заявление до 31 марта включительно. Сделать это можно на портале госуслуг или обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ.

* Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно на каждого ребенка (Указ Президента от 17 декабря 2020 года №797).

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram