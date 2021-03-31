Долги по ЖКХ предложили перекладывать с продавцов на покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда». Имеются в виду долги за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение, отопление).

- Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги, — объяснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт к новому собственнику на все виды платы за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги (вода, свет, тепло).

Соответствующий законопроект ассоциация направила в Минстрой (копия есть у «Известий»). Авторы инициативы рассчитывают, что ведомство поддержит документ. Изменения предлагается внести в ст. 157 и 158 ЖК РФ.

Примерно за половиной квартир, которые выставляют на продажу в России, числятся долги за ЖКУ, сказал «Известиям» директор одной из федеральных риелторских компаний Ильдар Хусаинов. Перед продажей часть собственников все же оплачивают все квитанции, уточнил он.

- Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена — за счет продавца или скидки на жилье, — сказал Дмитрий Гордеев.

Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры, сообщили «Известиям» в ведомстве. Позиция министерства по предложению ассоциации "ЖКХ и городская среда" будет сформирована после изучения документа.

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