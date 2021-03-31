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Ученые протестировали лекарство от старости

Ученые протестировали лекарство от старости

31 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Однако через 12 недель после прекращения приема эффект начинает ослабевать

Американские ученые провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь широко применяющихся в медицине глицина и ацетилцистеина. Результаты показали, что это лекарство устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей. Статья опубликована в журнале Clinical and Translational Medicine, передает РИА Новости.

Препарат GlyNAC, который испытывали исследователи из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, — это комбинация глицина и N-ацетилцистеина (NAC). Глицин применяют как антидепрессивный и ноотропный препарат, NAC входит в состав известного муколитического средства АЦЦ. В химических реакциях оба эти вещества служат предшественниками весьма эффективного природного антиоксиданта глутатиона.

В течение 20 лет ученые изучали естественное старение у людей и мышей и пришли к выводу, что ключевой момент защиты от него — сохранение здоровья митохондрий (клеточных органелл, отвечающих за выработку энергии). Митохондрии производят необходимую для поддержания клеточных функций энергию путем сжигания жира и сахара из пищевых продуктов.

Кода митохондрии вырабатывают энергию, они производят отходы — свободные радикалы. Это высокореактивные молекулы, которые в отсутствие антиоксидантов могут повреждать клетки, мембраны, липиды, белки и ДНК. Самый распространенный антиоксидант, используемый клетками для нейтрализации токсичных свободных радикалов, — глутатион. В предыдущих исследованиях авторы выяснили, что уровень глутатиона у пожилых людей намного ниже, чем у молодых, а уровень окислительного стресса и дефектов митохондрий, соответственно, намного выше.

- Сейчас еще ограничено понимание того, почему эти дефекты возникают у пожилых людей, поэтому эффективные вмешательства для устранения этих дефектов пока отсутствуют, — приводятся в пресс-релизе Медицинского колледжа Бейлора слова ведущего автора статьи доктора Раджагопала Сехара (Rajagopal Sekhar), доцента медицины в отделении эндокринологии, диабета и прочих заболеваний.

Исследования на животных, проведенные ранее в лаборатории Сехара, показали, что GlyNAC устраняет дефицит глутатиона, снижает окислительный стресс и полностью восстанавливает функцию митохондрий у старых мышей.

В новом исследовании ученые в течение 24 недель давали GlyNAC пожилым добровольцам в возрасте от 70 до 80 лет и сравнивали их показатели с контрольной группой, состоящей из молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. Наблюдения продолжались в течение всего курса приема препарата и еще 12 недель после его окончания.

- Мы измеряли глутатион в красных кровяных тельцах, уровень митохондриального окисления, плазменные биомаркеры окислительного стресса, повреждения и воспаления, эндотелиальную функцию, содержание глюкозы и инсулина, динамику походки, силу мышц, состав тела, работоспособность, проводили когнитивные тесты, а также оценивали скорость производства глюкозы и распада мышечных белков, — объясняет Сехар.

До приема GlyNAC эти параметры у пожилых и молодых людей существенно различались, но после курса у пожилых они улучшились, а у некоторых вернулись к тем же уровням, что и у молодых.

В частности, нормализовались такие характерные показатели старения, как дефицит глутатиона, оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция, воспаление, резистентность к инсулину, эндотелиальная дисфункция, жировые отложения, геномная токсичность, мышечная сила, скорость ходьбы, работоспособность и когнитивные функции.

Исследователи установили, что пожилые люди хорошо переносят GlyNAC в течение 24 недель, однако через 12 недель после прекращения приема эффект начинает ослабевать и показатели постепенно возвращаются к исходному уровню.

Тем не менее, считают авторы, добавка GlyNAC может быть простым, безопасным и действенным средством для поддержания здорового старения.

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