Видеоопрос: как изменилась жизнь сыктывкарцев за год пандемии

Видеоопрос: как изменилась жизнь сыктывкарцев за год пандемии31 марта 2021
Скриншот из видео PG11.ru
Большинство еще не успели сделать себе прививку
31 марта 2020 года стала знаменательной датой для всех жителей Коми: правительство ввело режим обязательной самоизоляции в связи с всемирной пандемией. В честь годовщины этого события журналисты портала PG11.ru вышли на улицу и спросили у жителей Сыктывкара о том, как коронавирус повлиял на их жизнь.
В основном сыктывкарцы отмечают то, что их жизнь практически не изменилась. Можно прийти к выводу, что пандемия постепенно отпускает горожан и они практически не замечают ее последствия.
Напомним, что на 26 марта в Сыктывкаре вакцинацию прошли уже 10 353 жителя. На территории города работает пять пунктов, где можно привиться против коронавирусной инфекции: по одному пункту располагается в Сыктывкарской городской поликлинике № 3 и Эжвинской городской поликлинике, а также три - на базе Сыктывкарской городской больницы.
Записаться на вакцинацию можно через колл-центр медицинских учреждений, где проходит вакцинация или через форму обратной связи на сайтах указанных поликлиник:
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»
Адрес пункта: ул. Коммунистическая, д.41
Часы работы 08:00 до 20:00
Телефон 409-909, 409-910, 409-911
Сайт, который содержит информацию о работе пункта: Polik3.ru
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»
Адрес пункта: ул. Мира, д. 27/6
Часы работы: с 08:00 до 19:00
Телефон: 8(8212)400-266
Сайт, который содержит информацию о работе пункта: egpol.ru.
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
Адрес первого пункта: Нювчимское шоссе, д. 24
Часы работы: пн., вт.,ср., чт., пт. с 09:00 до 18:00; сб. - с 08:00 до 13:00, выходные и праздничные с 09:00 до 10:00
Телефон: 8(8212)23-67-12
Сайт, который содержит информацию о работе пункта: сгбкоми.рф
Адрес второго пункта: ул. Красноборская, д. 32
Часы работы: ежедневно – 9:00-16:00
Телефон: 8(8212)23-26-03
Адрес третьего пункта: ул. Лазурная, д. 10
Часы работы: ежедневно - с 09:00 до 16:00
Телефон: 8(8212)23-82-92
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