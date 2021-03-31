Видеоопрос: как изменилась жизнь сыктывкарцев за год пандемии

31 марта 2020 года стала знаменательной датой для всех жителей Коми: правительство ввело режим обязательной самоизоляции в связи с всемирной пандемией. В честь годовщины этого события журналисты портала PG11.ru вышли на улицу и спросили у жителей Сыктывкара о том, как коронавирус повлиял на их жизнь.

В основном сыктывкарцы отмечают то, что их жизнь практически не изменилась. Можно прийти к выводу, что пандемия постепенно отпускает горожан и они практически не замечают ее последствия.

Напомним, что на 26 марта в Сыктывкаре вакцинацию прошли уже 10 353 жителя. На территории города работает пять пунктов, где можно привиться против коронавирусной инфекции: по одному пункту располагается в Сыктывкарской городской поликлинике № 3 и Эжвинской городской поликлинике, а также три - на базе Сыктывкарской городской больницы.

Записаться на вакцинацию можно через колл-центр медицинских учреждений, где проходит вакцинация или через форму обратной связи на сайтах указанных поликлиник:

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»

Адрес пункта: ул. Коммунистическая, д.41

Часы работы 08:00 до 20:00

Телефон 409-909, 409-910, 409-911

Сайт, который содержит информацию о работе пункта: Polik3.ru

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»

Адрес пункта: ул. Мира, д. 27/6

Часы работы: с 08:00 до 19:00

Телефон: 8(8212)400-266

Сайт, который содержит информацию о работе пункта: egpol.ru.

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»

Адрес первого пункта: Нювчимское шоссе, д. 24

Часы работы: пн., вт.,ср., чт., пт. с 09:00 до 18:00; сб. - с 08:00 до 13:00, выходные и праздничные с 09:00 до 10:00

Телефон: 8(8212)23-67-12

Сайт, который содержит информацию о работе пункта: сгбкоми.рф



Адрес второго пункта: ул. Красноборская, д. 32

Часы работы: ежедневно – 9:00-16:00

Телефон: 8(8212)23-26-03

Адрес третьего пункта: ул. Лазурная, д. 10

Часы работы: ежедневно - с 09:00 до 16:00

Телефон: 8(8212)23-82-92

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