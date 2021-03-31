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Нутрициолог рассказала, как не наедаться на ночь

Нутрициолог рассказала, как не наедаться на ночь

31 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Стоит соблюдать следующие пропорции: 40 процентов белка и по 30 процентов жиров и углеводов

Нутрициолог Мария Сиротина назвала простой способ меньше есть на ночь без уменьшения порций в два раза. Она привела свои рекомендации в Instagram, пишет Lenta.ru.

По словам эксперта, сбалансированный завтрак позволяет избежать чувства голода в течение дня и устраняет необходимость в перекусах или чрезмерно сытном ужине. При этом важно, чтобы по утрам в еде преобладали не углеводы, а белки. Сиротина советует соблюдать следующие пропорции: 40 процентов белка и по 30 процентов жиров и углеводов.

Нутрициолог утверждает, что эффективность ее совета подтверждают результаты исследования. Ученые выяснили, что студенты и молодые люди, которые пропускали завтрак, в 35-40 процентах случаев злоупотребляли сладким и колой. Если же испытуемые получали на завтрак продукты с высоким содержанием белка, у них исчезала потребность в сладостях, а вечером они съедали на 200 килокалорий меньше.

Сиротина перечислила некоторые блюда, подходящие для сбалансированного завтрака. В ее списке, среди прочего, упомянуты яйца-пашот, омлет, в том числе с кусочками курицы или индейки, отварные яйца и разнообразные тосты: с кусочком курицы гриль, с куриным паштетом, с красной рыбой и авокадо или маслом.

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