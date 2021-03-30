Названы способы победить лень

Причины человеческой лени могут быть связаны не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами. Какие глубинные установки и искажения в восприятии действительности ведут к лени, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, передает РИА Новости.

По его словам, лень — это прежде всего недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

- Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу, — сказал психиатр.

Он перечислил несколько способов избавиться от лени. Первый из них очень прост: куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.

Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта, коуча или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, отметил Фомин.

- Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации, — объяснил психиатр.

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