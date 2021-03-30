Сыктывкарец с «белочкой» бегал по реке от спасателей

Сыктывкарец с «белочкой» бегал по реке от спасателей30 марта 2021
Фото СПАС-Коми
Мужчину эвакуировали с правого на левый берег реки и отдали медикам
В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась человеку с алкогольным делирием.
Инцидент произошел около 16:00 в местечке Тентюковская запань 29 марта. Через службу спасения 01 в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС поступило сообщение о том, что по льду реки Вычегда бегает мужчина в неадекватном состоянии.
Оказалось, что сыктывкарец 1975 г.р. находился в посталкогольном психозе, который в народе попросту именуют «белая горячка».
Спасгруппе на снегоходе пришлось «ловить» пациента, чтобы благополучно передать прибывшей к берегу скорой помощи. Мужчину эвакуировали с правого на левый берег реки и отдали медикам.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
30 марта 2021, 10:50
Комментарии 0