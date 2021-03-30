Сыктывкарец с «белочкой» бегал по реке от спасателей

В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась человеку с алкогольным делирием.

Инцидент произошел около 16:00 в местечке Тентюковская запань 29 марта. Через службу спасения 01 в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС поступило сообщение о том, что по льду реки Вычегда бегает мужчина в неадекватном состоянии.

Оказалось, что сыктывкарец 1975 г.р. находился в посталкогольном психозе, который в народе попросту именуют «белая горячка».

Спасгруппе на снегоходе пришлось «ловить» пациента, чтобы благополучно передать прибывшей к берегу скорой помощи. Мужчину эвакуировали с правого на левый берег реки и отдали медикам.

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