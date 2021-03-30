Россиян предупредили о подорожании молока на 10-15%

Молоко может подорожать на 10-15% из-за экосбора, считают в отрасли. Изготовители напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной правительством Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

Это следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) главе правительства Михаилу Мишустину от 5 февраля. «Известия» ознакомились с ним. В документе сказано: новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку (то есть 100%). Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, указано в письме.

- Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10-15%, — считает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован.

- Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан, — сказал представитель вице-премьера.

Новая система РОП, по его словам, позволит изменить эту ситуацию. По подсчетам Минэкономразвития, такой «экологичный» подход не приведет к росту цен, добавил представитель вице-премьера.

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