Фото дня в Сыктывкаре: солнечное настроение

@vadsmi2

- Доброе весеннее утро! Когда каждый день – солнечный, то и настроение такое же! Природа оживает после долгой морозной зимы: вот уже ива распушила свои мягкие серебристые серёжки, всё громче по утрам поют птицы, а снежный покров, уменьшаясь на несколько сантиметров в день, наполняет почву живительной влагой. В воздухе пахнет весной...

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