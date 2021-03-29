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Вывоз снега со дворов: сыктывкарцам рассказали, как поступать, если управляющая компания ничего не делает

Вывоз снега со дворов: сыктывкарцам рассказали, как поступать, если управляющая компания ничего не делает

29 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
На собрании рассмотрели несколько жалоб

В Сыктывкаре прошла прямая линия по вопросам ЖКХ, а конкретно о вывозе снега с придомовых территорий. Специалисты рассказали, что нужно делать, если управляющая компания недобросовестно выполняет условия контракта.

На прямой линии специалисты рассматривали различные жалобы от местных жителей. У некоторых возникла проблема с тем, что снег убирают и складируют на парковках и придомовых территориях.

Как сообщила заминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольга Микушева, нужно внимательно изучать условия контракта с управляющей компанией. 

- Вывоз снега - недешевая услуга, и не у всех она есть. Поэтому перед тем, как обращаться с жалобой, необходимо проверить, действительно ли вы платите за это, - сообщила Ольга Микушева.

Стоимость вывоза снега - 200 - 300 рублей за один куб.

Также специалисты ответили на частую жалобу о том, что снег часто складируют на парковочных местах. Как оказалось - это не запрещено, ведь парковка является придомовой территорией.

Если вы заметили нарушения, которые допускает управляющая компания, то следует обращаться в министерство ЖКХ, это можно сделать на сайте. Они проведут проверку и выпишут предписания на устранение недостатков. Также специалисты отметили, что сейчас для управляющих компаний штрафы довольно большие - от 250 тысяч рублей. 

Также рассмотрели жалобу, когда при уборке придомовой территории техника повредила тротуар. Как заявили специалисты, та компания, которая выполняла работы, обязана компенсировать все повреждения управляющей компании, которая и произведет ремонт. 

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