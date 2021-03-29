Названо самое безопасное масло для салатов и жарки

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко считает, что не стоит списывать со счетов привычное сливочное масло. Оно, наряду с топленым или кокосовым маслами, лучше подойдет для жарки.

Это объясняется большей устойчивостью продуктов к воздействию температуры и меньшим риском появления свободных радикалов. Их образование связано с развитием различных недугов.

– Наиболее полезным будет являться топленое масло, нежели сливочное, – отметила Инна Кононенко, добавив, что в топлёном масле больше витаминов и микроэлементов.

Растительные масла следует использовать только для заправки салатов. Важно, чтобы это были именно нерафинированные продукты первого холодного отжима. В идеале масла следует чередовать, пишет "РГ".

Специалист отметила пользу ореховых масел, которые менее популярны того же оливкового масла, однако содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, связанные с профилактикой онкологии. Любые масла не стоит долго хранить, особенно растительные. То же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.

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