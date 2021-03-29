Коронавирус может начать массово заражать домашних животных

Коронавирус может начать массово заражать домашних животных29 марта 2021
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Человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19
Следующий этап эпидемии — заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных, считает директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
- Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать, — отметил ученый.
По словам академика, человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19, который кажется Александру Гинцбургу одним из самых опасных вирусов.
- Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2, — отметил академик.
Даже ВИЧ, по его мнению, хотя и является особым вирусом, но он не отличается такой широтой поражения как человеческих клеток, так и клеток других млекопитающих. Подробнее - в эксклюзивном материале «Известий».
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29 марта 2021, 11:33
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