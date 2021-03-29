Сыктывкарка разыскивает маму, которая пропала 17 лет назад

Сыктывкарка Юлиана Каракчиева разыскивает свою маму, которая пропала 17 лет назад. Девушка обратилась в редакцию портала PG11.ru, чтобы еще на шаг приблизиться к долгожданной встрече или хотя бы пониманию того, что же произошло.

Юлиана уже 17 лет ищет свою маму Морозову (Ворсину) Светлану Анатольевну.

— 17 лет назад она уехала из дома (село Айкино) в Москву. Мама занималась торговлей и поехала за товаром. Но домой она не вернулась. Звонила в 2004 году, и сказала, что находится в Одессе, и приедет к Новому году. С тех пор о ней больше ничего неизвестно. Возможно, является беженкой с Украины и приехала в Республику Коми, никаких данных нет!

Девушка несколько раз обращалась в программу «Жди меня», но ни в одной передаче так и не увидела мамину фотографию. Писала Юлиана и на передачи Первого канала, НТВ.

— Распространяла информацию во всех социальных сетях, очень много людей откликнулось, за что я им благодарна, но результата до сих пор нет.

Девушка поделилась, что многие осуждают такую настойчивость:

— Говорят, мол, зачем тебе это, зачем ты ищешь человека, который не ищет тебя? Или, может, ее уже нет просто в живых, а ты ищешь. На такие вопросы просто не отвечаю. Я не остановлюсь, я буду искать.

Юлиана верит, что ее мама жива и они обязательно встретятся. Поэтому сыктывкарка просит помощи:

— Пожалуйста, сделайте репост, пусть увидит больше людей. Мне важна любая информация! Берегите себя и своих близких.

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