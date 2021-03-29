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Владимир Путин рассказал, когда стоит ждать снятия ограничений в связи с пандемией в России

Владимир Путин рассказал, когда стоит ждать снятия ограничений в связи с пандемией в России

29 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
kremlin.ru
Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку

Президент Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений, передает РИА Новости.

Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку.

- Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя, — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".

Он отметил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.

- Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин, — добавил Путин.

По его словам, шесть миллионов человек уже привились, из них 4,3 миллиона получили уже обе дозы.

- Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено, — заключил президент.

Сам Путин на днях сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался, пока неизвестно. По его словам, температуры у него не было, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место укола.

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Коронавирус

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