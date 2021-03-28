Тор, Один и Рагнарёк. Тест из 10 вопросов по скандинавской мифологии, на которые ответит любой фанат викингов

А сможете ли вы пройти тест?
Тор, Один и Рагнарёк. Тест из 10 вопросов по скандинавской мифологии, на которые ответит любой фанат викингов28 марта 2021
Скриншот из сериала «Викинги»
В наше время скандинавская мифология имеет множество поклонников по всему миру. Во многом это заслуга популярных современных фильмов и сериалов. Такие персонажи как Тор, Локи и Один давно стали частью массовой культуры.
Сегодня, в День Рагнара Лодброка, портал PG11.ru предлагает вам проверить свои знания и выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в скандинавской мифологии.
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