В России увеличат социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Об этом сообщает «Российская газета».

Размер индексации в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Средний размер выплат вырастет до 10 183 рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим и ряду других категорий.

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