В России увеличат социальные пенсии

В России увеличат социальные пенсии28 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Изменения вступят в силу уже в следующем месяце
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Об этом сообщает «Российская газета».
Размер индексации в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Средний размер выплат вырастет до 10 183 рублей.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим и ряду других категорий.
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28 марта 2021, 19:30
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