Экономисты предупредили россиян о риске попасть в «долговую ловушку»

Отмена Центральным банком России послаблений, введенных для должников в период пандемии коронавируса, может спровоцировать волну банкротств, считают экономисты. Об этом сообщает «Радио Спутник».

Послабления ЦБ, позволяющие кредитным организациям осуществлять реструктуризацию кредитов заемщиков и начислять неустойки по просроченным денежным обязательствам, будут отменены в России с 1 апреля.

-Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства, – заявил член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.

По мнению руководителя Институту современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никиты Масленникова, долговая нагрузка россиян продолжит расти, в связи с чем необходимо проведение адресной поддержки граждан.

- Из-за реструктуризации кредитов граждане попадают в долговую ловушку, – пояснил он.

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