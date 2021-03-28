Экономисты предупредили россиян о риске попасть в «долговую ловушку»28 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Одна из причин - реструктуризация кредитов
Отмена Центральным банком России послаблений, введенных для должников в период пандемии коронавируса, может спровоцировать волну банкротств, считают экономисты. Об этом сообщает «Радио Спутник».
Послабления ЦБ, позволяющие кредитным организациям осуществлять реструктуризацию кредитов заемщиков и начислять неустойки по просроченным денежным обязательствам, будут отменены в России с 1 апреля.
-Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства, – заявил член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.
По мнению руководителя Институту современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никиты Масленникова, долговая нагрузка россиян продолжит расти, в связи с чем необходимо проведение адресной поддержки граждан.
- Из-за реструктуризации кредитов граждане попадают в долговую ловушку, – пояснил он.
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28 марта 2021, 18:00
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