В Коми изменится закон об алкоголе

В Коми приведут в соответствие с федеральным закон о производстве и обороте спирта и алкоголя на территории республики. Об этом сообщает «Комиинформ».

Этот законопроект в Госсовет Коми внес министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов. Проект подготовили для того, чтобы привести региональные законы о алкоголе и об ограничениях продажи алкогольной продукции в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее в федеральный закон №171, который регулирует производство и оборот этилового спирта и алкоголя, были внесены изменения. Статья закона, которая была «поправлена», позволяет регионам устанавливать организациям, продающим алкогольную продукцию (за исключением тех, кто продает в общепите) требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала.

Речь идет о размере не более чем 1 миллион рублей. Так, согласно изменениям, в норме закона исключено слово «оплаченного» уставного капитала (фонда). C учетом этого, проект Минсельхоза РК предлагает внести аналогичное изменение в республиканский закон.

Оценивать воздействие предлагаемых поправок не потребуется, так как они не устанавливают новые и не изменяют ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Проведение общественного обсуждения проекта закона также не требуется.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram