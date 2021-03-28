Россиянам пообещали «персиковое» лето

Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое <...>. Я бы назвал его персиковым, — пояснил он.

У метеорологов принято раскрашивать карту прогнозов: значительные превышения температуры выделяют красным цветом, небольшие — розовым, отрицательные отклонения — соответственно синим и голубым.

По словам Тишковца, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль окажется засушливым. Он добавил, что этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России, а кроме того, благоприятно скажется на урожае.

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