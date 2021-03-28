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В России увеличат пособие на детей от 3 до 7 лет

В России увеличат пособие на детей от 3 до 7 лет

28 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Вводится правило «нулевого дохода»

С апреля в России вырастут детские пособия. Об этом сообщает «Российская газета».

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняются. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кроме того, вводится правило «нулевого дохода». Должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии откажут.

Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады. В Минтруде обратили внимание, что единственное жилье не лишит ее мер господдержки. Но если у семьи, например, две-три квартиры, то право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи.

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