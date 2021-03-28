В Ухте построят вольеры для бездомных собак

26 марта в 17.00 в МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18» Ухты прошло собрание жителей по обсуждению проекта в рамках программы «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в администрация города.

Проект «Строительство вольеров для бездомных животных в приюте «Добрый город» города Ухты» представили Сержанов Марк Владимирович и Строк Артем Станиславович.

- Ежегодно тысячи домашних животных по всему миру оказываются выброшенными на улицу и, более того, их число постоянно растет. Бездомные животные представляют собой угрозу безопасности населения городов: они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний; отдельные стаи собак нападают на прохожих, пугают детей, становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. С другой стороны, само их существование на улицах характеризует уровень цивилизованности и гуманизма современного общества, которое обрекает домашних животных на страдания, бесконтрольное размножение или гибель вследствие жестокого обращения, - рассказали авторы проекта.

В ходе обсуждения была выбрана инициативная группа, единогласно поддержан народный проект.

- Все это приводит к появлению на улицах Ухты большого количества беспризорных животных. Позиция горожан в отношении присутствия в городе в свободной среде обитания бездомных животных (собак и кошек) однозначна – их быть не должно, все они должны определяться в приюты любых форм собственности. Поэтому оказание помощи в строительстве 20 вольеров приюту для животных «Добрый город» - это частичного решения глобальной проблемы, - сообщили предприниматели.

Напомним, что в Ухте произошло несколько серьезных нападений бездомных собак на людей. С 15 января мэрия Ухты ввела режим повышенной готовности.

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