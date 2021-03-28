Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал основатель Frendex Group Руслан Пичугин. Об этом сообщают «РИА Новости»

Эксперт пояснил, что на цены в магазинах влияет среднесрочный курс валюты, а не его краткосрочные изменения. Их, по словам специалиста, прописывают заранее в контрактах.

Туристы же сильнее всего страдают от отклонения от средних курсов: так, меняется цена проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых услуг. Похожая ситуация наблюдается и при заказе товаров из-за рубежа. Пичугин подчеркнул, что для остальных товаров и услуг отклонения курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.

- Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно нарваться на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это, вероятнее всего, повлияет на прибыль производителей, потому что продажа продуктов первой необходимости осуществляется по долгосрочным контактам.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram