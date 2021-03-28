До конца года в Сыктывкаре на всех домах появятся новые светящиеся таблички

До конца года в Сыктывкаре на всех домах появятся новые адресные таблички. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила мэр города Наталья Хозяинова.

Наталья Хозяинова поблагодарила предпринимателей города, которые оперативно отреагировали и начали производство таких указателей в соответствии с требованиями муниципальных правил благоустройства.

Как сообщили производители, таблички изготовили методом вакуумной формовки из прочного и долговечного пластика , которому не страшны погодные условия нашего региона. Они оснащены экономичной и яркой светодиодной подсветкой.

- Поскольку их замена – процесс длительный, городскими властями было принято решение дать время собственникам домов и зданий, а также обслуживающим организациям на проведение соответствующих работ в течение 2021 года. С 2022 года администрация города начнёт штрафовать собственников и обслуживающие организации, ТСЖ и ЖСК за нарушение правил благоустройства муниципалитета.

Суммы штрафов за нарушение правил благоустройства составляют: на граждан – от трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч рублей, на юридических – от ста тысяч рублей.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram