Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе

Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира. Об этом сообщают «РИА Новости».

Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом.

- Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина, — констатировал Шувалов.

Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.

-Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон, — предупредил синоптик.

Отдельно он затронул проблемы районов вечной мерзлоты — там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это, предупредил Шувалов, угроза для инфраструктуры в этих районах — городов и нефтепроводов.

Специалист добавил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.

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