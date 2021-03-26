В Сыктывкаре тротуары посыпали кофейной гущей, чтобы спасти прохожих от гололеда

Сыктывкарская кофейня решила воспользоваться европейской методикой защиты от гололеда и посыпала тротуар возле своего заведения кофейной гущей.

- Сегодня утром бариста обратили наше внимание на то, что на улице очень скользко, и это доставляет неудобство гостям кофейни. Мы слышали, что в Польше и Великобритании используют необычный метод - посыпают дорожки молотым кофе, - сообщают в своей группе «ВКонтакте» специалисты кофейни.

«Городские проекты» подсказали бариста эту методику. По мнению экологов, кофейный помол от свежесваренного кофе можно использовать вместо каменной соли.

- Такой метод более экологичный - он не разъедает поверхность обуви и не вредит лапам собак. Несколько городов России уже подключились к эксперименту, - сообщают бариста.

Кофейня сообщает, что администрация Сыктывкара оказалась в курсе подобной эко-новации. Она обещала связаться с заведением, если решат внедрить подобный метод в следующем сезоне.

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