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Врач рассказала, кому опасно есть колбасу

Врач рассказала, кому опасно есть колбасу

26 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
depositphotos.com
Чтобы придать колбасным изделиям привлекательный вид, в их состав добавляют различные пищевые красители

Колбаса – продукт, который может быть опасен для некоторых категорий людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что в сырокопченых колбасах содержится много жира ‒ как правило, от 30% до 44%, а также большое количество соли и специй.

- Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль, – уточнила диетолог.

Анна Белоусова предупредила, что вареная колбаса не может считаться адекватной заменой мяса. По ее словам, ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, в этом случае мышечных волокон в ней крайне мало ‒ 8%.

- А может быть меньше, если это колбаса, которая сделана по ТУ (техническим условиям). Там обязательно будет жир – от 22%. Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще. Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка, – добавила Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik.

Чтобы придать колбасным изделиям привлекательный вид, в их состав добавляют различные пищевые красители. Без них колбасы будут сероватого цвета ‒ ведь вареное мясо имеет именно такой цвет. Диетолог отметила, что такая колбаса встречается в продаже, и есть простой способ убедиться в ее качестве.

- Просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса, – заверила Анна Белоусова.

По ее словам, вареную колбасу, в качестве которой вы будете совершенно уверены, нетрудно приготовить самостоятельно. Для этого кусок любого мяса надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем вареное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в пленку. При желании домашней колбасе можно придать розоватый цвет, добавив свекольный сок в готовый фарш.

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