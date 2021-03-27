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Афиша: какие мероприятия в честь Дня победы можно будет посетить в Сыктывкаре

Афиша: какие мероприятия в честь Дня победы можно будет посетить в Сыктывкаре

27 марта 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Фото: rkomi.ru
Некоторые события уже готовы встречать своих зрителей

В Минкульте Коми рассказали, какие мероприятия в честь Дня победы можно будет посетить в течение нескольких месяцев 2021 года. Портал PG11.ru подготовил для вас удобную афишу.

Интеллектуальная игра «Наследники Героев»

Игра состоит из блоков вопросов «Военная техника, оружие, экипировка», «Награды, знаки различия», «Полководцы и участники войны», о военных операциях и вкладе жителей Республики Коми в Победу.

Когда: 22 марта – 22 июня
Где: ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»

Заявки от учебных заведений принимаются по телефону 31-12-69.

«Незабудки»

Комментированное чтение произведений детского литературного творчества о войне (6+)
Мероприятия проводятся для организованных групп (до 30 чел.), по заявкам (в рамках творческой программы «Юный краевед»)

Когда: Апрель-май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

«Войнадырся челядьдыр» («Военное детство»)

Обзор книг коми писателей о Великой Отечественной войне и о «детях войны» для детей и подростков, 12+
Мероприятия проводятся для организованных групп (до 30 человек), по заявкам (в рамках творческой программы «Юный краевед»)

Когда: Апрель-май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

Квест-игра «Сыктывкар в годы войны», 14+

Участники квест-игры получат путеводитель в виде карты города с указанием памятных мест военной истории. В ходе квеста каждому участнику предстоит выполнить задания, которые требуют посещения 10 точек маршрута, связанных с историей города в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1942 гг. Старт и финиш игры – отдел истории Национального музея Республики Коми (ул. Ленина, д. 57). Именно здесь участники игры, благодаря собранным в ходе игры ключам, смогут разгадать шифр. Квест-игра направлена на глубокое осмысление современниками истории Сыктывкара середины XX в. 

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефону: 44-21-34, 89087164084.

Экскурсия «Воздушный фронт. О лётчиках ВОв», 7+

Из Коми АССР на защиту Родины отправилось более 170 тыс. человек. Освоив военные специальности, – артиллеристов, танкистов, сапёров и другие – бойцы воевали на всех основных фронтах. Отдельное место в истории войны занимает «воздушный фронт», на котором сражались лётчики. Ребята узнают о подвигах уроженцев Республики Коми, служивших в рядах военно-воздушных сил.

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Экскурсия «…, И я пришла. Меня зовут Победа», 14+

Во время экскурсии ребята, словно на машине времени, перенесутся в 40-е годы ХХ века, услышат звуки военного времени и символический голос Левитана. С помощью воспоминаний из дневников, писем с фронта, стихотворений дети узнают о событиях Великой Отечественной войны, познакомятся с судьбами людей тех лет

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Литературный музей И.А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084

Автобусная экскурсия «Сыктывкар в годы ВОв», 14+

Экскурсия рассказывает о событиях периода Великой Отечественной войны, происходивших в тыловом городе Сыктывкаре. Слушатели узнают о судьбах разных людей, о тех жителях нашего города, которые отдали свои жизни во имя Победы. Возможно, посещение постояннодействующей экспозиции отдела истории Национального музея РК «Коми АССР в годы Великой Отечественной войны».

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми»

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Пешеходная экскурсия «Мемориал вечной славы», 9+

Экскурсия пройдет в памятном месте Сыктывкара, возле Мемориального памятника воинам-сыктывкарцам «Вечная слава». Ребята узнают о судьбах участников Великой Отечественной войны – жителей Сыктывкара; о Героях Советского Союза, выходцах из Коми АССР; рассмотрят скульптурную композицию, барельефы Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми»

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084

Экскурсия «Дорога к Победе», 10+

Через письма, документы, воспоминания участников Великой Отечественной войны ребята узнают о героизме солдат Коми АССР в годы войны; услышат рассказ о рядовом человеке, пережившем голод и страх за жизнь своих близких.

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Экскурсия «Три переправы Николая Оплеснина», 10+

В ходе экскурсии учащиеся услышат о детстве и юности Николая Васильевича Оплеснина, о его увлечениях и достижениях в довоенное время (учебу в школе и строительном техникуме, увлечение спортом и изобразительным искусством, участие в клубе «Затейники», службу в армии). Познакомятся с дневниковыми записями и фронтовыми письмами героя, узнают какой подвиг он совершил в сентябре 1941 года и почему его именем названа улица в Сыктывкаре и других населенных пунктах Республики Коми.

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Экскурсия «Вклад тружеников тыла в дело победы над врагом», 10+

Во время экскурсии экскурсанты узнают о жизни тыловой республики - о том, какой бесценный вклад внесли наши земляки в победу над фашизмом.10

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

«Боевые подвиги наших земляков в годы Великой Отечественной войны», 9+

Ребята узнают о героизме воинов из Коми АССР, увидят подлинные документы и личные вещи участников Великой Отечественной войны.

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Экскурсия «Они сражались за Родину», 5+

Став участниками игры-экскурсии, дети узнают о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах наших земляков, воевавших на фронте. Подлинные документы и вещи участников войны помогут ребятам ощутить свою сопричастность к тем давним, героическим событиям.

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Акция «Войди в историю»

Национальный музей Республики Коми продолжает собирать материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Когда: Апрель – июнь
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Выставка творческих работ (резьба по дереву) студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

Когда: 1 апреля – 31 мая
Где: ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Информация по мероприятию по телефону: 89083297199

Презентация передвижной выставки плакатов и изданий о деятельности группы немецких студентов антигитлеровского сопротивления «Белая Роза», 16+

Передвижная выставка «Белая роза» представляет собой 44 планшета, информация представлена на немецком и русском языках. Выставка рассказывает о деятельности группы немецких студентов «Белая роза», распространявших в 1942-43 гг. на территории Третьего рейха листовки антигитлеровского содержания. Являясь одной из наиболее значимых в Европе групп Сопротивления, «Белая роза» была до 1999 г. практически неизвестна в России, хотя ее деятельность связана с нашей страной: один из участников был родом из Оренбурга. Данная выставка уже была продемонстрирована более чем в 20 городах России. На открытии будет присутствовать координатор выставки из Оренбурга.

Когда: 5-16 апреля
Где: ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»

Контактное лицо: Панюкова Марина, 8(8212) 255-422 (доб. 565)

Кинопарад «Память поколений», посвященный празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Когда: 9 апреля – 9 мая
Где: АУ РК «Комикиновидеопрокат», Муниципальные кинозрелищные учреждения

Открытие книжной выставки «В книжной памяти мгновения войны»

Представлены произведения российских, зарубежных и коми авторов о войне, военных операциях, жизни в Блокадном Ленинграде. Выставка работает до 10 мая.

Когда: 20 апреля в 16:00
Где: ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»

Информация о выставке по телефону: 31-12-69.

Спектакль «Кöнi озырлуныд, батьö?» (Где твоё богатство, папа?)

Главные герои спектакля дадут вам пищу для размышлений, и ни один зритель не останется равнодушным к такому насущному вопросу. В главных ролях – народные артисты РК Александр Ветошкин и Галина Подорова. За роль Татьяны Галина Подорова в 2013 году получила приз в номинации «Лучшая женская роль» республиканского театрального конкурса им. Ермолина.

Когда: 22 апреля в 18:00
Где: ГБУ РК «Национальный музыкально-драматический театр республики Коми»

Справки по тел.: 8(8212) 28-64-94

Литературно-музыкальная композиция «Навстречу Великой Победе», 12+

Информационное сообщение, стихи и песни в исполнении читателей библиотеки

Когда: 24 апреля в 11:00
Где: ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля»

Справки по телефону: +7 8212 24-06-71

Видеовоспоминания «Спасибо дедам и отцам»

С 11:00 начнется трансляция в фойе библиотеки видеороликов участников Республиканской акции «Правнуки нашей Победы». Школьники и студенты рассказывают о жизни своих прадедов, истории участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, читают письма с фронта, записки из дневников родственников. Все конкурсные работы размещены на сайте Юношеской библиотеки.

Когда: 26 апреля – 8 мая
Где: ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»

Справки по телефону: 31-12-69.

Литературный час «Дети войны», 6+

Мероприятие проводится для организованных групп (до 30 человек), по заявкам. 

Когда: 26 апреля – 10 мая
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

Спектакль «Кык бать» (Повесть об отцах)

Когда: 28 апреля в 18:00
Где: ГБУ РК «Национальный музыкально-драматический театр республики Коми»

Справки по тел.: 8(8212) 28-64-94 

Книжная инсталляция «Путь к Победе», посвященная 76-летию Великой Победы

Когда: 28 апреля – 14 мая
Где: ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Информация по мероприятию по телефону: 89083297199

«Война глазами детей»

Когда: 28 апреля – 8 мая
Где: ГБУ РК «Государственный театр кукол Республики Коми»

«Читаем детям о войне»: библиотечная акция, 0+

Когда: Май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

«Никто не забыт, ничто не забыто»: цикл мастер-классов ко Дню победы, 6+

Когда: Май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

Семейный квиз «В книжной памяти мгновения войны» ко Дню победы, 0+

Когда: Май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

«Техника Великой Отечественной Войны»: информационный час, 8+

Когда: Май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

«Имя Победы»: выставка-обзор, 0+

Когда: Май
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

«Мгновения войны в книжной памяти»: книжная выставка, 0+

Когда: 1 – 16 мая
Где: ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

«Все для Победы»

Подведение итогов республиканской викторины с приглашением победителей викторины и детей Великой Отечественной войны совместно с Сыктывкарским Советом ветеранов и региональным отделением движения школьников.

Когда: 6 мая в 15:00
Где: ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»

Справки по телефону: 32-22-69

«С маем вернулся я в край свой зелёный», 14+

Вечер памяти, посвящённый коми писателям-фронтовикам. Совместное мероприятие с Союзом писателей РК.

Когда: 6 мая
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Литературный музей И.А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Театрализованная программа в одном отделении «Священная война. Великая Победа», 6+

Театрализованная программы «Священная война. Великая победа» представит 5 эпизодов и проведет зрителей от начала войны – от Брестской крепости, до победной весны 45-го года. На сцене развернется и битва за крепость, и вторжение немецких войск, и героический подвиг советских солдат; прозвучат воспоминания узников концентрационных лагерей, отдана дань труженикам в тылу, найдет отражение солдатский быт. В программу вплетены воспоминания и исторические факты о вкладе Республики Коми в общую победу – истории Владимира Пономарева из деревни Граддор, последнего бойца 28-й Невельской дивизии; об отряде коми партизан; о сборе денег на эскадрилью боевых самолетов «Коми комсомолец» и т.д. И конечно, прозвучат самые знаменитые и любимые военные песни.

Когда: 7 мая
Где: ГАУ РК «Коми республиканская филармония»

Справки по телефону: 20-07-55

Концерт «Кельыдлӧз чышъян»

Когда: 7 мая в 18:00
Где: ГБУ РК «Национальный музыкально-драматический театр республики Коми». На сцене концертного зала «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, д. 22)

Справки по тел.: 8(8212) 28-64-94

Спектакль «Берега» по пьесе Л. Терентьевой, 12+

Спектакль посвящен памяти Героя Советского Союза, участника ВОв Николая Васильевича Оплеснина

Когда: 8 мая в 18:00
Где: ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина»

Справки по телефону: 24-31-92

Опретта «Севастопольский вальс», 12+

Это романтическая история о любви и верности, о фронтовой дружбе и морском братстве. Жизненная достоверность характеров и положений, сочетание патетики и юмора, мелодическая яркость музыкальных номеров, многие из которых стали популярными песнями и романсами, сделали эту оперетту одной из лучших советских оперетт.

Когда: 8 мая
Где: ГАУ РК «Театр оперы и балета республики Коми»

Справки по телефону: 24-53-58

День открытых дверей в Национальном музее Республики Коми, 0+

Каждый желающий в этот день может посетить экспозицию, посвящённую Великой Отечественной войне бесплатно.

Когда: 9 мая
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

«Я расскажу вам о войне», 7+

Показ видеозаписей с воспоминаниями о войне участников проектов «Прикоснись к Победе» и «Дети войны».

Когда: 9 мая
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Интерактивная программа «Азбука разведчика»

На интерактивном занятии ребята познакомятся с азами разведки, узнают способы маскировки и выживания в трудных условиях, методы ориентирования на местности, а также смогут расшифровать секретные сообщения, совершив квест по выставке «Дорога к Победе».

Когда: 9 мая
Где: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

День открытых дверей в Национальной галерее Республики Коми

Когда: 9 мая
Где: ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми»

Интерактивная площадка КИБО на Стефановской площади «Библиотечный десант», 6+

Площадка Национальной библиотеки в рамках общегородского празднования 76-й годовщинв Победы.
Выставка, викторины, мастер-классы, чтение стихов, презентация сайта «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается»

Когда: 9 мая
Где: ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»

Контактное лицо: Панюкова Марина, 8(8212) 255-422 (доб. 565)

Цикл интервью с экспертами в области патриотического воспитания молодёжи

Когда: в течение года
Где: ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации»

Участие в проекте «Не пропавшие без вести. Продолжение следует…»: поиск и составление списка солдат из Коми АССР, прошедших через фашистский плен, по документам архива

Когда: в течение года
Где: ГУ РК «Национальный архив Республики Коми»

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