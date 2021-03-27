Соболь, скорпион и жук-знахарь: необычные домашние питомцы, которых можно купить в Сыктывкаре

Пожалуй, у каждого третьего, а то и второго сыктывкарца есть домашний питомец. Собаки, кошки, морские свинки и уже даже белки никого не удивляют. Людям все больше хочется экзотики в своих квартирах.

Каких необычных животных можно купить в Сыктывкаре? Портал PG11.ru нашел самые необычные объявления.

Скорпион Heterometrus spinifer, 1500 рублей

Такой питомец может прожить до 12 лет и достигнуть размера в 15 сантиметров. Продавец отмечает, что этот вид безопасен для человека, а значит подойдет для начинающих хозяев. У малышей, выставленных на продажу, отличный аппетит.

Бородатая агама, 9000 рублей

К продаже предлагается взрослая самка Normal, длина которой составляет 48 сантиметров. Животному 4 года, проблем со здоровьем и внешним видом нет. Аппетит у агамы отличный.

Внимание: продавец отметил, что будет общаться только с совершеннолетними, а питомца продаст в готовые условия. Если же у вас нет условий для содержания агамы, вам откажут.

Соболь домашний прирученный, 14 000 рублей

Невероятно красивый зверек, который не боится людей и спокойно живет с ними рядом. Продавец уверяет, что щенки обработаны от паразитов, приручены и не кусаются. Рекомендации по уходу прилагаются. Готовьтесь к тому, что зверек будет наиболее активен утром и вечером.

Бурундук, 5000 рублей

Двухлетнего бурундука могут продать с клеткой. Грызун почти всеядный, а также ласковый и не кусается. В туалет зверек обычно ходит в один и тот же угол. Особого ухода не требует.

Жук-знахарь, 1 рубль

Очень необычное насекомое предлагается для продажи в Сыктывкаре. Он может стать кормом для птиц, пауков, рыб и рептилий. А может, по словам хозяина, лечить людей. Так, продавец уверяет, что жук-знахарь поможет побороть проблемы со зрением, вылечить от выпадения волос, избавить от сахарного диабета и рака, а также помочь в борьбе с курением и алкоголизмом.



Примечание редакции: мы выяснили, что лечебные свойства этого насекомого раскрывается в том случае, если вы употребляете его в пищу. Есть жуков-знахарей нужно живыми. Обычно их либо запивают кефиром, либо заедают хлебным мякишем. Однако научных трудов, подтверждающих эффективность подобного лечения, не так уж много.

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