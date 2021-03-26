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Три года или полмиллиона: в России предложили ужесточить наказание за пьяную езду

Три года или полмиллиона: в России предложили ужесточить наказание за пьяную езду

26 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 12+
pixabay.com
Законопроект внесли в правительство в январе

В России могут ужесточить наказание за езду в пьяном виде, подтвердили РИА Новости в МВД. Ранее об этом писала газета «Коммерсант».

В статье 264.1 УК о «Нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» может появиться вторая часть, посвященная тем, кто попался за вождение в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости.

Для них максимальная санкция может составить три года лишения свободы без права шесть лет находиться на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.

В более легком варианте возможен штраф в 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет, а также лишение права на должность или определенную деятельность.

Еще одним видом наказания могут стать исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок с лишением права на должность и определенную деятельность до шести лет.

Законопроект внесли в правительство в январе.

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