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Труженики тыла получат троекратную выплату ко Дню Победы

Труженики тыла получат троекратную выплату ко Дню Победы

25 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Фото: rkomi.ru
До 2020 года размер республиканской денежной выплаты для тружеников тыла составлял 1 тыс. рублей

Республиканская денежная единовременная выплата к 9 мая для тружеников тыла вырастет в три раза. Проект постановления правительства Республики Коми проходит общественные обсуждения на интернет-портале проектов нормативных актов и законов, где каждый желающий может оставить свои предложения по поводу инициативы, пишет «Комиинформ».

Проектом предполагается в 2021 году установить денежную выплату к Дню Победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла в размере 3 тыс. рублей. К данной категории граждан относятся лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.

До 2020 года размер республиканской денежной выплаты для тружеников тыла составлял 1 тыс. рублей.

Также с 2020 года в Коми по 3 тыс. рублей ко Дню Победы получают дети войны. В эту категорию входят граждане, родившиеся и проживавшие на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Таким образом, правительство республики устанавливает единый размер денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

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