«Мелочь есть?»: Центробанк займется сбором монет у населения

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения.

Как пишет ЦБ в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы», это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.

В Центробанке заявили РИА Новости, что «пилот ориентирован на население». Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

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