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Программа «Ноль смертей»: как сделать так, чтобы сыктывкарцы перестали умирать на дорогах

Программа «Ноль смертей»: как сделать так, чтобы сыктывкарцы перестали умирать на дорогах

25 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Иллюстрация «Городских проектов»
Нельзя относиться к ДТП как к должному

11 марта в Сыктывкаре под колеса автомобиля попал несовершеннолетний, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Статистика ДТП с пешеходами в городе пугает: только в 2019 году под колеса автомобиля попали 11 человек, из них двое - пешеходы. Как сделать так, чтобы люди больше не погибали? Портал PG11.ru и «Городские проекты» подготовили подробный материал о программе «Нулевой смертности», которая поможет Сыктывкару стать намного безопаснее.

Нулевая смертность (Vision Zero) — программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Концепция строится на принципе нулевой терпимости к смертности на автодорогах и предусматривает их проектирование с точки зрения безопасности движения. Разработана в Швеции в 1997 году.

- Сравним статистику. В 2019 году на дорогах Осло и Хельсинки не погиб ни один пешеход или велосипедист. Всего на улицах Хельсинки погибли три человека: два мотоциклиста и водитель автомобиля. В Осло погиб водитель автомобиля, который врезался в забор. В Сыктывкаре в 2019 году на дорогах погибло 11 человек, из них 2 пешехода, - рассказал глава сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрий Махов.

Глава «Городских проектов» Дмитрий Махов разобрал, как смогла бы уберечь программа «нулевой смертности»  от травм 14-летнего подростка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Что нужно было сделать, чтобы школьник не получил травму колена?

Отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч.

- Этот порог разрешает безнаказанно летать по городу 80 км/ч. За 100 км/ч заплатить 250 рублей с учетом скидки. Чем ниже скорость, тем больше у водителя шансов вовремя среагировать и избежать аварии. А у пешехода или велосипедиста больше шансов выжить. При 60 км/ч шанс выжить в аварии у пешехода составляет всего 20%

Снизить допустимую скорость на ул. Димитрова до 30 км/ч.

- На этом участке улицы располагаются школа № 16, школа искусств, «Северная Олимпия» и Мичуринский парк. Соответственно, большое количество детей ежедневно переходят там улицу.

Сделать островок безопасности.

- Переход многополосной интенсивной улицы с ним становится намного безопасней.

Осветить пешеходные переходы

-Необходимо убрать ненужные знаки и кислотные рамки у знаков, которые только отвлекают водителя. На переходе должен быть виден пешеход, а не сам переход.

Каждый переход должен быть освещен фонарем, чтобы в темное время суток было видно пешеходов, особенно тех, кто предпочитает темную одежду.

Сделать треугольник видимости

- На пешеходном переходе, где сбили несовершеннолетнего, из-за забора или валунов снега водитель может не заметить ребенка.

 

Уменьшение радиуса поворота со стороны Октябрьского проспекта и Димитрова.

Строительство антискоростной площадки

- Эта площадка будет удобна в переходе для маломобильных  граждан (родителей с коляской, пенсионеров, людей с инвалидностью и велосипедистов).

Строительство шиканы возле дома №12 на улице Димитрова

-Как раз в этом месте начинается горка и для того, чтобы не было желания разогнаться со спуска, необходим успокоитель трафика.

Проводить анализ и причины каждого ДТП, для того, чтобы аварии не повторялись. И не совершать ошибок при проектировании улиц и дорог.

Не относиться к ДТП, как к должному.

- Не должно быть терпимости к тому, что люди гибнут и получают травмы на наших улицах. Травмы и смерть - это не дань технологическую прогрессу. Страны, использующие программу нулевой смертности, уже доказали, что на дороге действительно может не быть смертей.

Это примерная визуализация того, как может измениться улица Димитрова и стать безопасной. И это не фантазия, а реальность, которая не требует больших затрат. 

Мы с командой сыктывкарского отделения  «Городских проектов» работаем над тем, чтобы наши улицы стали именно такими. На сегодня мы изучили 6 «народных» пешеходных переходов, в ближайшее время подготовим обращение в администрацию города. Появление наземных пешеходных переходов защитит тысячи сыктывкарцев, которые ежедневно рискуют своей жизнью, перебегая улицу в удобном месте.

*Иллюстрации взяты из книги «Руководство по проектированию улиц», разработанной ассоциацией транспортных экспертов и специалистов по безопасной и комфортной городской среде из США и Канады.

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