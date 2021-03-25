«Отличить любовь от влюбленности»: в российских школах появится семьеведение

Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

- Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания, — рассказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для реализации поправок в Конституцию.

По ее словам, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте, вопрос обсуждают.

По словам члена комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Поповой, в России много подобных курсов, только называются они по-разному: где-то это «Семьеведение», где-то о «ячейке общества» говорят в рамках «Основ православной культуры», пишут Известия:

— Мы склоняемся к тому, чтобы обратиться и предложить Министерству просвещения РФ остановиться на едином названии, чтобы это был курс «Семьеведение» в школах, который должен быть разделен по возрастам учащихся, — заявила Елена Попова и добавила, что, как стало понятно еще на недавнем съезде уполномоченных по правам ребенка, всё делается неправильно, потому разводов всё равно очень много. По данным Росстата, в 2018 году в стране было зарегистрировано 917 тыс. браков (на 12,7% меньше, чем в 2017-м), а разводов — 584 тыс. (немного снизилось, на 4,5%).

«Нужно подключаться не тогда, когда молодые люди принимают решение вступить в брак, это уже довольно поздно, а приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования».

Азы будущей семейной жизни предполагают закладывать факультативно и еще в начальной школе, чтобы малыши знали, как выстраивать отношения. Подросткам, например, такой курс может помочь разобраться, где настоящая любовь, а где только влюбленность, уберечь от суицида.

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