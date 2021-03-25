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В России предложили запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

В России предложили запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

25 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
kanobu.ru
Также указанная может быть передана иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами

Роскомнадзор выступил с инициативой запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, который в среду, 24 марта, разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время он проходит этап общественного обсуждения, сообщают «Известия».

Ранее в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте, операторам персональных данных запретили публиковать в интернете личную информацию пользователей без их на то согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При этом пользователь сам сможет выбрать платформу.

Согласно документу, при прохождении регистрации с помощью механизма Роскомнадзора паспортные данные, адрес и контактные данные будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС. Также указанная информация может быть передана иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами.

В проекте приказа не указано, какие данные должен будет предоставить пользователь при выборе прохождения идентификации через систему операторов.

23 марта замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов во время заседания межфракционной группы Госдумы по кибербезопасности предложил обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за утечки этой информации. Логунов добавил, что эту идею Роскомнадзор планирует проработать на площадке Госдумы.

В свою очередь, представитель МВД России Алексей Плотницкий указал на то, что утечки персональных данных происходят не из ведомства, а именно из коммерческих организаций, куда россияне передают такую информацию.

В конце января стало известно, что количество судебных дел, связанных с хищениями данных, за последний год выросло в два раза как минимум до 100 инцидентов. Согласно результатам исследования сервиса разведки утечек данных DLBI, лидирующую позицию заняли обвинения против сотрудников операторов и салонов сотовой связи: их доля выросла с 44% от общего числа таких инцидентов в 2019 году до 67% в 2020-м.

При этом указывалось, что общее число переданных в суд дел по продаже данных из госведомств осталось на прежнем уровне, из банков — выросло на 30%, из коммерческих организаций — увеличилось в два раза, а из операторов связи — втрое.

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