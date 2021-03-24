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«Миссис Королева России INTERNATIONAL 2021» из Инты: «Каждая женщина прекрасна, но не каждая в это верит»

«Миссис Королева России INTERNATIONAL 2021» из Инты: «Каждая женщина прекрасна, но не каждая в это верит»

24 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива Марии Даниловой
Большое интервью победительницы конкурса красоты о жизни, семье и секретах успеха

В родной Инте Марию Данилову знают как отличного мастера массажа и шугаринга. В стране — как настоящего эксперта в своем деле. А теперь к множеству наград и премий добавился еще и серьезный титул «Миссис королева России INTERNATIONAL 2021».

Сегодня Мария рассказала порталу PG11.ru о том, как добиться успеха в своем деле, во сколько обходится участие в конкурсе красоты и как сделать так, чтобы о тебе говорила вся Россия.

Мария, хочется еще раз поздравить вас с титулом «Миссис королева России INTERNATIONAL»! Скажите, как вы стали участницей конкурса? Это первый конкурс в вашей жизни?

- Эта корона оказалась для меня не первой. Дело в том, что изначально я принимала участие совсем в другом конкурсе, «Business Queen онлайн 2021». Это конкурс красоты и развития, в котором за победу соревнуются не просто красивые девушки, а бизнес-леди. Отборочный тур проходил онлайн, а его победительницы получают право принять участие в финале, который пройдет очно в Санкт-Петербурге в конце июня. Мне удалось выиграть в онлайн-туре, поэтому летом я отправлюсь в северную столицу, где буду представлять Инту и Коми. Я очень рада этой победе, так как конкурс «Business Queen» значит для меня гораздо больше, чем «Миссис королева России».

    Почему эта победа оказалась для вас в приоритете?

    - В этом конкурсе оценивают не только внешние данные, но и внутреннюю составляющую. Все участницы должны состояться как бизнес-леди, достичь каких-то высот. А еще они должны продемонстрировать, что умеют все это совмещать с семьей.

    Как же получилось, что вы почти одновременно претендовали на победу сразу в двух конкурсах?

    - Реклама конкурса «Миссис королева России» попалась мне абсолютно случайно. На тот момент я уже отправила свою заявку на «Business Queen», но еще не знала, пройду ли онлайн-этап. Но так как я грезила сценой и хотела принять участие в «живом» конкурсе, что решила рискнуть и из интереса отправила заявку.

    Из чего состояла заявка на участие в конкурсе? Может быть, вы общались с членами жюри или записывали для них видео-презентацию?

    - Я заполнила анкету и прикрепила свои фото. За несколько дней до этого у меня как раз состоялась первая в моей жизни профессиональная фотосессия. Эти же снимки я отсылала в нью-йоркское модельное агентство, где проходила обучение. Их оценили на высоком уровне, что придало мне еще больше уверенности. Отправив заявку, я стала ждать. Если честно, не особо-то и рассчитывала на какую-то обратную связь. Но так случилось, что 30 декабря мне пришло письмо о том, что я прошла кастинг и стала финалисткой конкурса.

    Вы проходили обучение в нью-йоркском модельном агентстве? Как это произошло?

    - Да, однажды я случайно увидела их рекламу в «Инстаграме». Они предлагали бесплатный вводный вебинар по позированию. Я заинтересовалась, изучила информацию об агентстве и оплатила обучение по позированию. В процессе учебы мы выполняли домашнее задание, то есть также позировали для фото, а после этого отправляли снимки на проверку.

    Вы решили пройти обучение специально для того, чтобы в будущем участвовать в конкурсах красоты?

    - Скорее, для того, чтобы уметь показать себя более выигрышно. Чтобы в будущем я могла красиво держать себя перед камерой или во время выступления на мероприятиях и премиях.

    Как долго длилась подготовка к конкурсу «Миссис королева России»? И из чего она складывалась?

      - Сам конкурс длился три дня, с 1 по 3 марта. 1 и 2 марта была подготовка и репетиции. У нас брали интервью, также проходила фотосессия. А 3 марта прошел сам финал конкурса. Если честно, я никак к нему не готовилась. Вся подготовка для меня состояла в покупке туфель для дефиле, специальных колготок для выступления... Также надо было решить вопрос с визажистом и найти платье для дефиле.

      Как складывались отношения между участницами? Наверное, была очень жесткая конкуренция, которая чувствовалась во всем...

      - Скажу честно, контингент участниц был очень разнообразный. Среди девушек были и достаточно медийные личности, и те, кто уже имел опыт участия в подобных конкурсах. Были и обычные девушки. Отношения между участницами были положительные, я бы даже сказала, хорошие. Мы и сейчас продолжаем наше общение. Сохранили чат, который был создан организаторами во время подготовки к конкурсу. Мы общаемся, делимся впечатлениями. Кто-то кому-то в чем-то помогает. Кто-то кого-то уже ждет в гости. У нас не было какого-то стекла в туфлях, сожженных платьев. Была дружелюбная обстановка.

      На конкурсе вы выступали в невероятно красивых платьях. Скажите, как вы выбирали наряды и продумывали образы? Может быть, шили платья специально для выступления?

      - У нас в конкурсе было всего три дефиле - в коктейльном и вечернем платьях, а также в национальном костюме. Последний наряд был на выбор, то есть костюм не обязательно должен был представлять ту национальность, к которой ты относишься.. Я сразу обратилась к известному модельеру Алене Ткаченко. У нее есть несколько корон и также она часто входит в состав в жюри на подобных конкурсах. Платья мы подбирали по WhatsApp. Я прислала ей свое фото, видео, параметры, а она мне — варианты моделей, которые подойдут. Их я арендовала на время конкурса. Так как это был конкурс миссис, то у нас не было выхода в купальниках. Поэтому, имея хорошую для моих 36 лет фигуру, я выбирала наряды, которые могут максимально ее показать.

      Скажите, участие в подобных конкурсах бесплатно?

      - Нет. Например, оргвзнос за участие в конкурсе «Миссис королева России» составил 30 тысяч рублей. Это норма для подобных мероприятий, ведь именно благодаря таким взносам они и проводятся. Финансирования у них нет. Если организаторам удается найти поддержку, то она, как правило, идет на призы и подарки.

      Во сколько вам обошлось участие в конкурсе «Миссис», если это не секрет?

      - Я оплатила сам организационный взнос. Услуги визажиста организаторы предоставляли, но мне не хотелось сидеть в очереди в душном зале. Поэтому мы с одной из участниц, профессиональной моделью, пригласили к себе в номер ее персонального визажиста. Получилось 3500 рублей с человека. Также я оплачивала аренду нарядов. А организаторы оплатили пребывание на время проведения конкурса.

      Были ли какие-то ограничения во время проведения самого конкурса? Например, отказывали себе в чем-то из еды или пили меньше воды? Может быть, как-то меняли свой режим дня?

      - Любые поездки — это выбивание из моего режима, моего графика. Это изменение сна, питания. Скажу честно, в данном конкурсе у меня были ограничения в еде. Я ела намного меньше, чем обычно. А в день финала я вообще осталась без воды. И это очень сказалось на организме. Я чувствовала себя плохо, к началу награждения у меня уже гудели и просто отваливались ноги, они были стерты в кровь. Из-за нехватки воды и сбитого режима питания по возвращении домой я обнаружила, что похудела на 2 килограмма.

      В своих соцсетях вы часто делитесь фотографиями с тренировок. Спорт для вас — способ поддержания формы? Или что-то большее?

      - Для меня спорт — это, в первую очередь, способ поддержания здоровья. Я пошла в спортзал более 13 лет назад именно для этого. В этом году я думала поехать на соревнования по пауэрлифтингу в Киров и выступить в троеборье. Хотела добраться либо до кандидата в мастера спорта, либо до мастера спорта. Но из-за участия в конкурсе «Миссис королева России» пришлось отложить эту поездку на следующий год. Зато будет больше времени на подготовку.

      Вы упомянули, что были участницей премий. Расскажите, какие победы и достижения есть в вашей копилке?

      - Я была в составе жюри онлайн-чемпионата по депиляции, получила звание топового мастера международного уровня по депиляции. Появлялась на развороте глянцевого журнала, получила статуэтку за вклад в развитие индустрии красоты и здоровья в России за разработку уникальной авторской техники массажа в области коррекции фигуры. А еще я стала героем книги «The Iconic или вдохновляющие истории успеха».

      Это очень серьезные достижения! Скажите, а как именно организаторы обычно узнают о мастерах и выходят с ними на связь?

      - Меня нашли через мой инстаграм. Я вообще считаю, что если мастер не ведет свой аккаунт в инстаграме или «ВКонтакте», то его в принципе нет в этой жизни. Я пишу не только профессиональные посты, но и раскрываю себя как личность, выступаю в роли блогера. Когда я спросила организаторов о том, чем же я их зацепила, мне сказали, что у меня очень интересный аккаунт и я показываю себя как разносторонняя личность, как профессионал своего дела. Что меня знают в бьюти-индустрии, а среди топовых мастеров я пользуюсь хорошей репутацией. Знаете, ко мне на процедуры иногда записываются люди из других городов. Это очень приятно.

      Говорят, что в маленьких городках типа Инты сложно добиться успеха. Что вы думаете по этому поводу?

      - Да, в маленьком городе достаточно тяжело пробиваться куда-то наверх, выходить из тени. Но при желании это возможно. Главное — идти к своей цели, прилагать максимальные усилия, чтобы этого добиться. Мне уже не раз говорили в Москве, что мне нужно менять город и перебираться в столицу. Сейчас я понимаю, что в моем городе мастеров такого уровня, как у меня, нет. Но и людей, которые бы полностью разделяли мои взгляды и цели, тоже нет. Сейчас почти все мое общение происходит в интернете, так как близкие мне по духу люди территориально находятся в Москве или Питере.

      Возникают мысли о переезде?

      - Долгое время, несмотря на убеждения со стороны мужа и дочери, я не рассматривала такой вариант. Однако в какой-то момент я изменила свое мнение и думаю о переезде. Возможно, в ближайшее время. Смотря как все будет складываться. Переехать планирую либо в Москву, либо в Питер. Потому что я хочу расти дальше. Развивать новый проект. Хочу реализовать себя в абсолютно другом направлении. Это не бьюти индустрия, но тоже нечто связанное с красивым, женственным.

      Конкурсы, премии, обучения, спорт, семья... Как у вас получается все успевать?

      - Меня постоянно об этом спрашивают. Но, если честно, я вообще ничего не успеваю. Мне не хватает 24 часов в сутках. Но меня поддерживает постоянная внутренняя мотивация. Секрет очень простой. Я занимаюсь любимым делом. Также у меня замечательная семья и спорт, который является моим хобби. Так что все находится в гармонии. И гармония внутри.

        Вы делаете девушек и женщин красивыми и несете свою красоту в мир, показывая ее, в том числе, на конкурсах. Это совпадение или целенаправленная работа?

        - Так как я делаю девушек красивыми, я и сама должна быть эталоном красоты. Должна быть ухоженной, иметь гладкую кожу. Ведь я учу этому людей. Если я занимаюсь коррекцией фигуры, то и моя фигура должна быть соответственной. Стройной, подтянутой. Сапожник без сапог — это не про меня. Я не понимаю мастеров, которые допускают такое. Если человек не может сделать себя лучшим вариантом в своем направлении, то чему он может научить клиента?

          На уровне подсознания я всегда хотела попасть на конкурс красоты. Когда я в первый раз оказалась на сцене, когда софиты были направлены на меня, когда меня все снимали и фотографировали, я получила такой колосальный заряд энергии! Хотелось чего-то большего. Захотелось снова испытать это внимание. Подарить людям свою энергетику. Тогда я поняла, конкурсы красоты — почему бы и нет? Тем более, после награждения я разговаривала с одним из организаторов премии и он сказал, что по мнению мужской части аудитории я вошла в десятку самых красивых участниц. Это очень меня подстегнуло. Я никогда не считала себя некрасивой и считаю, что каждая женщина прекрасна. Просто не каждая в это верит.

          Отличаются ли чем-то участники конкурсов и премий от людей, с которыми вы общаетесь в обычной жизни?

          - Нужно понимать, что все люди, которые участвуют в премиях и конкурсах красоты - это уже люди выдающиеся. Они уже чем-то особенны, так как их сюда пригласили. Значит, у них особенная, более сильная энергетика. Ведь выбиваются обычно люди с какой-то харизмой, бешеной энергетикой и силой. И когда происходит сплочение большого количества таких людей на одном квадратном метре, то это просто бешенная энергетика. Ты просто заряжаешься, как телефон, как батарейка. Ты можешь полностью наполниться этой энергией и тебе хватит ее на продолжительное время.

          У нас в стране в целом очень популярно мнение о том, что красивым женщинам не обязательно строить карьеру и заниматься саморазвитием. Что вы думаете по этому поводу?

            - Я думаю, что красивые женщины, которые ничем не занимаются в своей жизни - это несчастные женщины. Потому что они никак не развиваются и от избытка свободного времени они начинают творить какие-то глупости. К тому же, как мне кажется, такие женщины всегда от кого-то зависят. Например, от мужчины. Мне кажется, что если в нашей стране дать женщинам достаточное количество денег, с помощью которых они смогут жить и развиваться, то большая часть пар просто распадется. Потому что сейчас многие союзы строятся на страхе женщин, которые боятся, что не смогут самостоятельно содержать себя и своих детей, если они есть. Поэтому развиваться нужно. Женщина должна быть не только красива, но и внутренне наполнена.

            Что вы делаете для поддержания своей красоты?

            - Стараюсь не употреблять вредную пищу, разные соления, хлебобулочные изделия, покупные сладости. Конечно, я иногда позволяю себе немного расслабиться, но это происходит довольно редко. Я не пью кофе более 5 лет. Второй год не пью чай. Только воду. Три раза в неделю тренируюсь, придерживаюсь сбалансированного питания. Не нарушаю водно-солевой баланс. Пью витамины, коллаген.

              Ваши муж и дочь во всем поддерживают вас? И в чем для вас секрет семейного счастья?

              - Нынешний брак у меня третий по счету. А моя дочь Элеонора — ребенок от первого брака. И муж, и дочь поддерживают меня во всем. Они верят в мои победы. Семья — это мой надежный тыл. Что касается секрета семейного счастья — это, в первую очередь, уважение. Доверие, понимание... Понимание того, что человеку нужно дать возможность отдохнуть и побыть одному, если ему это необходимо. Понимание того, что у каждого из нас должно быть какое-то личное пространство и его нужно уважать. Нужно уважать чужие интересы и чужое мнение, а это тяжелый каждодневный труд. Во всех семьях иногда происходят небольшие ссоры, ведь в спорах обычно рождается истина. Моя семья не исключение. И я всегда говорю: даже ругаясь, нужно проявлять уважение. Важно помнить, что все плохие слова, которые мы бросаем в гневе, уже не вернуть. Нужно переживать, чтобы вашим близким было хорошо рядом с вами. Для этого вам и самим нужно постоянно стремиться к тому, чтобы расти и развиваться. Чтобы люди рядом гордились тобой, вспоминали о тебе и хотели быть рядом.

              Материал подготовила Юлия Коваленко 

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                Интервью Красота

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