Не хрустеть: в Кино нельзя будет со своими напитками и едой

Не хрустеть: в Кино нельзя будет со своими напитками и едой25 марта 2021
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Можно будет удалять посетителей из зала за нарушение правил
Министерство культуры России подготовило новые правила посещения кинотеатров. Один из пунктов позволяет владельцам самостоятельно вводить запрет на пронос купленных вне кинобара еды и напитков в залы, пишет «РБК Калининград».
Киносети считают, что такая мера поможет увеличить выручку кинобаров на 10%. Поэтому на протяжении нескольких лет сами продвигали введение запрета. Минкульт планировал поддержать идею и внести поправки к закону «О кинематографии» ещё в декабре 2020 года. Против выступил Роспотребнадзор.
По словам владельца сети «Люмен Фильм» Павла Паникаровского, сегодня вопрос стоит не в полном запрете на пронос еды, купленной вне кинотеатра, а на ограничении проноса некоторых видов продуктов.
- У нас большая проблема в том, что идут в кинотеатр с фастфудом. Это, на наш взгляд, нарушает права других зрителей, потому что фастфуд имеет очень специфический запах. И когда там едят гамбургер, то это всё-таки не попкорн, который пахнет более-менее нейтрально. Поэтому у нас очень много жалоб от наших гостей, что вот тут рядом ели курицу, пельмени, борщ. До абсурда доходит. В этих правилах даётся возможность кинотеатрам определить какие-то категории продуктов, которые к проносу не допускаются, — пояснил предприниматель.
При этом он отметил, что у кинотеатров не будет права досматривать зрителей перед сеансом. Но при этом можно будет удалять посетителей из зала за нарушение правил.
- Свобода человека должна заканчиваться там, где начинается свобода другого человека. На мой взгляд, это очень разумное решение и здесь нет никакой крамолы в том, что мы хотим лишнее себе наловить и пускать со своим попкорном. Пожалуйста, покупайте попкорн в супермаркете и идите, — считает владелец «Люмен фильм».
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