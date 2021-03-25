Не хрустеть: в Кино нельзя будет со своими напитками и едой

Министерство культуры России подготовило новые правила посещения кинотеатров. Один из пунктов позволяет владельцам самостоятельно вводить запрет на пронос купленных вне кинобара еды и напитков в залы, пишет «РБК Калининград».

Киносети считают, что такая мера поможет увеличить выручку кинобаров на 10%. Поэтому на протяжении нескольких лет сами продвигали введение запрета. Минкульт планировал поддержать идею и внести поправки к закону «О кинематографии» ещё в декабре 2020 года. Против выступил Роспотребнадзор.

По словам владельца сети «Люмен Фильм» Павла Паникаровского, сегодня вопрос стоит не в полном запрете на пронос еды, купленной вне кинотеатра, а на ограничении проноса некоторых видов продуктов.

- У нас большая проблема в том, что идут в кинотеатр с фастфудом. Это, на наш взгляд, нарушает права других зрителей, потому что фастфуд имеет очень специфический запах. И когда там едят гамбургер, то это всё-таки не попкорн, который пахнет более-менее нейтрально. Поэтому у нас очень много жалоб от наших гостей, что вот тут рядом ели курицу, пельмени, борщ. До абсурда доходит. В этих правилах даётся возможность кинотеатрам определить какие-то категории продуктов, которые к проносу не допускаются, — пояснил предприниматель.

При этом он отметил, что у кинотеатров не будет права досматривать зрителей перед сеансом. Но при этом можно будет удалять посетителей из зала за нарушение правил.

- Свобода человека должна заканчиваться там, где начинается свобода другого человека. На мой взгляд, это очень разумное решение и здесь нет никакой крамолы в том, что мы хотим лишнее себе наловить и пускать со своим попкорном. Пожалуйста, покупайте попкорн в супермаркете и идите, — считает владелец «Люмен фильм».

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